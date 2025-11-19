お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が19日、都内で「CREVIAマチュピチュ展」のオープニングセレモニーに出席した。同展は21年から世界各地で開催され、アジアでは初開催となる。ペルー政府公認でペルーの貴重な文化財約130点が展示される。普段から展示会には行くといい「自分が興味ある分野、題材のときは積極的に行きますし、知らないものでもかっこよさそうだと行く。行ってる姿がかっこいいってすごく