LINE（ライン）ヤフーは19日、インターネットオークションサイト「ヤフーオークション」で偽造品や詐欺対策を強化したと発表した。フリーマーケットアプリ運営会社と連携し、高額で出品されたトレーディングカードや衣料品を落札者が希望すれば受け取る前に鑑定する。連携するSODA（東京）はフリマアプリ運営やブランド品などの鑑定を手がける。対象となるのは入札開始価格が5万円以上のバッグやアクセサリー、2万円以上のトレ