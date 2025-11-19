中国外務省は日本産水産物の輸入について、条件を満たしていないため停止したと明らかにしました。「日本側は現在約束した技術的な資料を提供していない」と主張し、さらなる対抗措置に踏み切る可能性も示唆しています。中国外務省の毛寧報道官は19日の会見で、日本産水産物について「品質の安全を確保することが輸入の前提条件だ」と指摘。輸入停止の理由について「日本側は現在約束した技術的な資料を提供していない」ためだと主