―［誰が為にか書く〜北関東の山の上から〜］― 環境省によれば、今年４月〜１０月までのクマによる被害件数は１７６件、被害者数は１９６件と過去最悪のペースとなっている。連日、各所にクマの目撃情報、被害報告がニュースで報道され、われわれの日常を震撼させているなか、本誌連載中の東出昌大が寄稿したクマ報道に関する記事を配信したところ、話題を呼んだ。さまざまな意見が飛び交うなか、猟師として山に出入りする東出昌