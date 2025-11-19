今年最後のG1「第67回競輪祭」（優勝賞金5090万円）と「第3回競輪祭女子王座戦」（優勝賞金590万円）が北九州市の小倉競輪場で開幕した。3Rはガールズ初戦。ナショナルチーム帰りでガールズケイリンは久々の仲沢春香（24＝福井）だったが、地力の違いで押し切った。先に先頭に立った山原さくらにバックで追いつき、4角を回ったところで前に出た仲沢。背後から最後に迫った久米詩も退けた。「ガールズが久々で凄く不安があ