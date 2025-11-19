来月3日のTMKジム主催興行（カンテレなんでもアリーナ）で95キロ契約8回戦の再起戦に臨む但馬ブランドン・ミツロ（31＝TMK）が19日、大阪市内の所属ジムで練習を公開。ムサ・ンテゲ（ウガンダ）戦へ向け、自己最長となる10Rのスパーリングを披露した。スパーリングパートナーとして来日中のメキシコヘビー級王者・マヌエル・コスメ・ソサを相手に、試合に匹敵した緊張感あふれる打撃戦を展開。「過去一番の仕上がり。勝ちにこ