【ロサンゼルス＝帯津智昭】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は１８日（日本時間１９日）、本拠地ロサンゼルスでのジャズ戦に先発し、２５分４２秒のプレーで６得点、４リバウンドだった。チームは１４０―１２６で快勝し、３連勝を飾った。座骨神経痛で出遅れていた４０歳のレブロン・ジェームズが今季初出場、初先発で、ＮＢＡ史上最長となる２３季目のシーズンをスタートさせた。２９分３７秒のプ