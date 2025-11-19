明日20日は晴れのエリアが広がる。朝は放射冷却で今朝以上に冷え込みが強まる所も。3連休は広い範囲で晴れて行楽日和が続く見込み。日中は日差しが暖かく感じられても、朝晩は上着やコートが必要な寒さで、寒暖差に注意。3連休明けは北日本の日本海側を中心に再び雨から雪へ。明日20日晴れエリア拡大朝の冷え込み一段と厳しくなる所も明日20日(木)は広い範囲で晴れるでしょう。九州や山陰は午前中は一部で雨が降りそうです。関