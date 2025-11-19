南海キャンディーズの山崎静代が、18日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜2時17分）に出演。ダイアンのユースケ（48）に思いを寄せていたことを明かした。前回に続いてダイアンの津田篤宏（49）、ユースケ、南海キャンディーズの山里亮太（48）、山崎の同期4人で「居酒屋津田」でのトーク。居酒屋のセットで、ユースケが山崎にお酌をすると、山里が「西澤（ユースケの本名）君が、おしずについでいる姿を見ると、