締結式に臨んだ広島県酒造組合の梅田修治さん（右から2人目）ら＝19日午後、広島市中区世界的なワイン品評会「インターナショナル・ワイン・チャレンジ（IWC）」の日本酒部門の審査会が来年5月、広島県で開かれることになり、IWCと県などでつくる実行委員会は19日、開催に関する基本合意書を締結した。日本での開催は2018年の山形県以来4度目。来年は日本酒部門の創設から20年目となる。審査会は来年5月18〜21日、神戸の灘や