立花孝志容疑者1月に死亡した元兵庫県議の竹内英明氏＝当時（50）＝への名誉毀損疑いで県警が逮捕した政治団体「NHKから国民を守る党」党首立花孝志容疑者（58）について、神戸地裁が19日、勾留期限を29日まで延長する決定をした。県警への取材で分かった。容疑者は竹内氏について「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」「逮捕される予定だったそうです」と演説などで発言し、虚偽の内容で名誉を傷つけたとして9日