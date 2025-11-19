広島市役所で記者会見する松井一実市長＝19日午後広島市の松井一実市長は19日の定例記者会見で、高市早苗首相が非核三原則の見直しを検討していることについて「堅持していく方がいい」と述べ「核抑止力への依存明示で緊張を高めるのではなく、国民の命を守るための外交努力をするべきだ」と注文を付けた。松井氏は、核拡散防止条約（NPT）の批准国として「核のない世界の理想を求め、現実的な対応をしていく論理を逆転させる