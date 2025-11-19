今オフ、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指しているのが、ヤクルトの村上宗隆内野手と、巨人の岡本和真内野手。日本が誇る二大スラッガーの去就は、今オフの移籍市場における注目ポイントとなっている。そんな中、米スポーツ専門局『ESPN』のジェフ・パッサン記者が18日（日本時間19日）に今オフのフリーエージェント（FA）市場に関する特集記事を掲載。その中で、村上と岡本に対し