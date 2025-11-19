海上自衛隊横須賀基地から出港する南極観測船「しらせ」と見送る家族や関係者＝19日午前第67次南極観測隊を乗せる予定の観測船「しらせ」が19日、母港の海上自衛隊横須賀基地（神奈川県横須賀市）を出港した。観測隊員らは12月上旬にオーストラリア西部の港でしらせに乗船し、昭和基地に向かう。第67次観測隊の編成は隊長の北海道大低温科学研究所の青木茂教授（59）ら観測隊員や同行者計113人。来年1月上旬に昭和基地に到着し