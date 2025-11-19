最終調整する佐久間朱莉＝エリエールGC松山女子ゴルフの大王製紙エリエール・レディースは20日から愛媛県のエリエールGC松山で行われ、ポイントランキング1位の佐久間朱莉が目前にしている年間女王のタイトル確定に挑む。19日は会場で調整し、「なるようにしかならないので、今週はゴルフを楽しみたい」と語った。8位だった16日までの伊藤園レディースは「結果を見すぎてしまった」と反省。2位で出た最終ラウンドに精彩を欠き