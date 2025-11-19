東京証券取引所19日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。ハイテク関連銘柄を中心とした米国の株安が波及し、株価への影響が大きい半導体関連の一角が売られて相場を押し下げた。終値は前日比165円28銭安の4万8537円70銭。東証株価指数（TOPIX）は5.52ポイント安の3245.58。出来高は約24億6906万株だった。