海外送金のイメージ英国の国際送金大手ワイズが11月中にも日本で海外送金サービスの迅速化に乗り出すことが19日、分かった。現状は銀行を利用すると翌営業日以降に振り込まれるのが一般的だが、平均20秒以内で送金手続きを完了させることを目指す。手数料も抑える。海外企業と取引する中小企業、留学中の家族に仕送りする人や日本で働く外国人に朗報となりそうだ。資金移動業者として初めて日銀に当座預金口座を開設する。顧客