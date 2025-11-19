All About ニュース編集部は10月30日、全国20〜60代の男女250人を対象に「移住したい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、栃木県の市で「移住したい」と思う市を紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：那須塩原市／32票2位は「那須塩原市」でした。温泉地やリゾート地として知られる自然豊かな街で、那須高原を中心とした美しい風景や観光施設が魅力です。別荘地としても人気があり