¿á±ÛËþ¡õ¹­ÅÄ¥ì¥ª¥Ê¤ÎÄ¹½÷Éã¤ËÇÐÍ¥¤Î¿á±ÛËþ(60)¡¢Êì¤Ë½÷Í¥¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¹­ÅÄ¥ì¥ª¥Ê(62)¤ò»ý¤Ä½÷Í¥¤ÎºéÌí(¤µ¤¯¤ä¡¢25)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸½éÉñÂæ°§»¢¡ª¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡ª¶ÛÄ¥¡ª¡×¡Öº£¤Î½ê¤³¤¦¤¤¤¦´é¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ë¡¢º£¤Î½ê¤Í¡¢¤ª¼ê½À¤é¤«¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÏ¢Â³¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢½Ð±é±Ç²è¡ÖÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡×(°½Ìî¹ä¼ç±é)¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ëÁ°¤Î¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë