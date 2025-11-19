城を上空から見下ろすと、積み上げられた石垣も自然を生かした設計の思想も、見違えるように際立ちます。500以上の城をドローンで捉えてきた福岡県在住のお城映像クリエーター、堀切凡夫さんの空撮を紹介する連載「城戦国ドローン＋（プラス）」。第2回は備中松山城（岡山県高梁市）です。