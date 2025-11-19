サッカーワールドカップ欧州予選は、現地時間18日に、グループB、C、E、H、Jの最終節が行われ、新たに5か国が本大会出場を決めました。グループBは、首位スイスが2位コソボに1-1と引き分けて本大会の切符を獲得。勝ち点14で頭一つ抜け首位を守りました。2位コソボはプレーオフへと回ります。グループCは、2位スコットランドが首位デンマークとの天王山に臨みました。スコット・マクトミネイ選手のオーバーヘッド弾などで2度リード