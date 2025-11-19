先月、約１年ぶりに開催された静岡・浜松での囲碁セミナーに参加しました。会場となったのは、木々に囲まれた静岡県立森林公園「森の家」。このセミナーは宿泊型で、とにかくたくさん指導碁を打つのが特徴です。今回は、伊田篤史王冠、瀬戸大樹八段、西岡正織五段、奥田あや五段、万波奈穂四段、飛田早紀二段、そして私の７人が指導棋士を務めました。入段当初から参加、はじめはついていくのが精いっぱい指導碁は５面打ちで