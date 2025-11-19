報道陣の取材に応じる沖縄県の玉城デニー知事＝19日午後、沖縄県庁在沖縄米兵が18歳未満の少女に対する不同意わいせつ容疑で書類送検されたことを受け、沖縄県の玉城デニー知事は19日、報道陣の取材に応じ「女性の人権や尊厳をないがしろにする悪質な事件は断じて許されるものではない」と批判した。県内では昨年6月以降、米兵による性暴力事件が相次いで発覚している。玉城氏は、米軍の再発防止策について「教育の内容そのも