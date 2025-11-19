新たな経済対策を巡り、立憲民主党など野党各党が政府などに申し入れを行い、自民党の小林政調会長は、児童手当の子供1人当たり2万円の上乗せを新たに盛り込む考えを明らかにしました。立憲の本庄政調会長は19日午前に首相官邸で木原官房長官と会い、8兆9000億円規模の独自の経済対策案を提言しました。一時的な食料品の消費税ゼロなどを盛り込んでいます。一方、国民民主党は自民との政調会長会談で、いわゆる「年収の壁」の178万