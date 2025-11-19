ＮＨＫの山名啓雄メディア総局長が１９日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）に言及した。１４日に３７組の出場歌手が発表。現在、高市首相の発言を巡り日中関係が緊張しているが、出場が決まった「ａｅｓｐａ」には、中国人メンバーもいる。出場の影響について聞かれると山名氏は「先日公表させていただいた皆さんに、出演していただけるんだろうと思っている」と述