◆第５６回明治神宮野球大会最終日▽大学の部・決勝青学大４―０立命大（１９日・神宮）決勝が行われ、立命大（関西五連盟第二）は青学大（東都大学）に敗れ、初優勝を逃した。先発した遠藤翔海（４年＝京都共栄学園）が５回まで２安打無失点と好投も、６回に１死二、三塁を招き、４番の渡部海捕手（３年＝智弁和歌山）に左中間へ３ランを被弾した。７回から来秋ドラフト上位候補左腕・有馬伽久（３年＝愛工大名電）が登板も