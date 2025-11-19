ＤｅＮＡは１９日、横須賀市内の球団施設「ＤＯＣＫ」などで行った秋季トレーニングを打ち上げた。秋季トレーニングでは投内連係など組織的な守備などの練習に時間をさいた。相川監督は「チーム練習と組織的な練習を毎日やってきた。意識をどんどん高くもって選手たちがやってくれて。ミスはつきまといますけど、とにかく意識というのが変わってきたという感じ。選手達もその意識でやってくれた」と振り返った。この日で大ま