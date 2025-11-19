◆大相撲▽九州場所１１日目（１９日、福岡国際センター）西幕下１５枚目・一意（木瀬）が、西幕下２１枚目・大雄翔（追手風）を押し出して、無傷の６連勝とした。「引かずに前に出ることができて良かった」と振り返った。一意は昨年の名古屋場所で幕下最下位格付け出しでデビューするも、同場所の取組中に右膝の前十字じん帯を断裂。手術を余儀なくされ、以降の場所を４場所連続で全休した。復帰後は順調に番付を戻し、先場