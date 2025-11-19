ＮＨＫの山名啓雄メディア総局長が１９日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）に言及した。１４日に３７組の出場歌手が発表。今後、嵐などの人気グループの出場について、同局長は「現在、紅組と白組の歌手数が違う」と指摘。具体的なアーティスト名は挙げなかったものの「同じ組数が期待されるので、継続して募集しているんだろうと思います」とした。