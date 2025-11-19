リスク警戒の動き継続＝オセアニア為替概況 豪第3四半期賃金指数は市場予想と一致。相場への反応は限定的となりました。豪ドルはリスク警戒もあって朝から対ドル、対円ともに軟調。豪ドル円は101円28銭を朝に付けたものの、その後はじりじりと売りが出る展開。朝は堅調な牛居となった豪株価指数ASXがマイナス圏に沈んだこともあって、昼過ぎには100円59銭を付ける動きを見せている。対ドルでは0.6512から0.6477まで豪ドル安が出