テクニカルポイント 豪ドル/ドル、保ち合い相場の様相呈する２００日線が下値ポイント 0.6582ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.6578エンベロープ1%上限（10日間） 0.6561一目均衡表・雲（上限） 0.6553一目均衡表・雲（下限） 0.6537100日移動平均 0.6531一目均衡表・基準線 0.652321日移動平均 0.6523一目均衡表・転換線 0.651310日移動平均 0.6483現値 0.6464ボリンジ