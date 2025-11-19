今年の小倉牝馬Sを制したフェアエールング（牝5＝和田正、父ゴールドシップ）の引退が決まった。19日、ラフィアンターフマンクラブが発表した。今後はビッグレッドグループで繁殖入りする予定。22年夏にデビューし、通算21戦5勝。1月25日の小倉牝馬Sは今年が第1回で、シンティレーションと同着Vで初代女王に輝いた。その後も福島牝馬S2着、クイーンS3着と牝馬限定重賞で活躍。16日のエリザベス女王杯9着がラストランになった。