◇明治神宮大会大学の部決勝青山学院大4―0立命大（2025年11月19日神宮）大学の部は決勝が行われ、青山学院大（東都大学）が立命大（関西5連盟第2）を4―0で破り、07、08年東洋大以来、史上6校目の連覇を果たした。中日からドラフト1位指名を受けた最速152キロ右腕・中西は、初回から2回にかけて4者連続三振の好発進。来秋ドラフト1位候補の捕手・渡部に向かって、キレのある球を投げ込んだ。4回2死から死球でこの試合