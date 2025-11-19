ボーイズグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」が、新アルバムのタイトル曲「Do It」リミックスバージョンのミュージックビデオのティザー映像を公開した。韓国では21日に「SKZ IT TAPE」「DO IT」と、ダブルタイトル曲「Do It」「DIVINE」を発売する。これを控えて公式SNSチャンネルに「Do It」と「DIVINE」ミュージックビデオのティザーをオープンしたのに続き、18日午後にはリミックスバージョン「Do IT（Oberdrive Version