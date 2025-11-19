ロックバンド氣志團の綾小路翔が、18日深夜放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」（火曜深夜2時）に出演。バンドを始めたきっかけを話した。千葉・木更津市出身で、少年時代は゛ツッパリ゛に囲まれて過ごしていたという。「中学校1年の時に空前のバンドブームが起きまして」と当時のブームに乗ったことを明かした。「駅の近くにあるレコード屋さんで、たまたま目があった、オタクじゃないけど、マニアックなことが好きな人