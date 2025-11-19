ロックバンド氣志團の綾小路翔が、18日深夜放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」（火曜深夜2時）に出演。代表曲の「One Night Carnival」がヒットした当時のことを話した。「あのちゃん」こと歌手でタレント、あのの「『One Night Carnival』でいくら稼いだ？」という質問に答えた。「2003年くらいまでは納税番付みたいなのが芸能ニュースに載ったんですよ。推定いくら、見たいなのが出ていて…」。猫のキャラクター、サ