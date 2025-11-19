国内最大規模の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のメンバー3人が、仲間の1人を車内に監禁したなどとして、逮捕されました。男性はグループ内の決まりを破ったと疑われていたということです。警視庁によりますと、風俗スカウトグループ「ナチュラル」のメンバー、山阪恵斗容疑者ら3人は、今年6月、当時メンバーだった仲間の男性1人が羽田空港に到着したところを取り囲み、スマートフォンを取り上げた上、車の中に監禁したなどの