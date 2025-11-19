プロ野球・西武は19日、成田晴風投手、シンクレア投手、ラマル選手の3選手を「ジャパンウィンターリーグ」に派遣することを発表しました。成田投手は2023年ドラフト4位で弘前工高から入団した2年目右腕。同じく派遣されるシンクレア投手は、2023年ドラフトの育成1位で四国ILplus・徳島から入団した2年目左腕です。またラマル選手は今季ルーキーイヤーを過ごした19歳外野手。大阪桐蔭高から育成3位で入団となりました。いずれも1軍