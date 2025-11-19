守谷輸送機工業が後場終盤に強含んだ。同社は１９日午後３時、新たな製品開発拠点の立ち上げに向け、建設用地を取得すると発表。開発力の強化と今後の収益貢献を期待した買いが株価を押し上げたようだ。神奈川県東部において２５年１２月以降に取得する予定。投資額は３１億円の見込みで自己資金により充当する。計画の詳細はこれから検討することとなり、開示すべき事項が生じた際には公表する方針。 出所：MINKABU PRESS