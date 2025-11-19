北中米W杯の北中米カリブ海予選が18日に各地で行われた。グループAでは前節終了時で首位のスリナム代表がグアテマラ代表に1-3の敗戦。同勝ち点で並んでいた2位のパナマ代表がエルサルバド代表を3-0で下して逆転で首位に立ち、2大会ぶり2度目のW杯本大会出場を決めた。グループBでは首位のキュラソー代表と勝ち点1差で追う2位のジャマイカ代表が直接対決。試合は0-0のドローに終わり、キュラソー代表のW杯初出場が決まった。