極洋やマルハニチロ、ニッスイなど水産株が後場軒並みマイナスに転じている。この日午後に共同通信が「中国政府が日本産水産物の輸入を停止すると日本政府に伝えたことが１９日、分かった」と報じたことを受けて、業績への影響を懸念する売りが出ているようだ。また、グループでホタテの輸出販売事業を手掛けるヨシムラ・フード・ホールディングスも急落している。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複