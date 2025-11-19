１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円３６銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８０円０５銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５５円５０銭前後で推移していたが、午後０時４０分過ぎには１５５円２０銭前後へ軟化した。政府は２１日にも総合経済対策を閣議決定する方針だ