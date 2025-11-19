グローバル・ワン不動産投資法人 [東証Ｒ] が11月19日大引け後(15:30)に決算を発表。25年9月期の経常利益は前の期比21.0％増の46.1億円に伸びたが、26年3月期は前期比16.9％減の38.3億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を4187円→4271円(前の期は3835円)に増額し、今期は3550円にする方針とした。 株探ニュース