19日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数570、値下がり銘柄数818と、値下がりが優勢だった。 個別ではアサカ理研が一時ストップ高と値を飛ばした。ナカノフドー建設、Ｊ－ＭＡＸ、ＣＬホールディングス、アール・エス・シー、ミクロン精密など16銘柄は年初来高値を更新。メタプラネット、フィル・カンパニー、アトラグループ、ウィルソン・ラーニングワ