19日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ190452 -16.7 40390 ２. 日経Ｄインバ 31693 -17.26349 ３. 日経ベア２ 2344328.8 156.0 ４. 野村日経平均 17857 -31.5 50440