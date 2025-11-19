ロサンゼルス・レイカーズ vs ユタ・ジャズ日付：2025年11月19日（水）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 140 - 126 ユタ・ジャズ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ユタ・ジャズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし27-36で終了する。第2クォ&#125