2025年10月に札幌市中央区で発生したタクシー強盗事件で、札幌・中央警察署は11月19日、札幌市中央区に住む無職・桜井学容疑者（38）を強盗致傷の疑いで逮捕しました。桜井容疑者は10月7日午前5時すぎ、札幌市中央区南5条西5丁目でタクシーの乗車料金610円を支払わずに降車して逃走し、追いかけてきた運転手の男性（68）の胸ぐらをつかんで地面に引き倒す暴行を加え、けがをさせた疑いがもたれています。運転手の男性