K―POPの女性5人組「LESSERAFIM」が18、19日の両日、初の単独東京ドーム公演を開催している。19日の開演前にはフォト・ムービーコールを行い、前日18日公演の感想などを語った。以下、一問一答。――東京ドーム公演初日を終えていかがですか。KIMCHAEWON「本当に私たちがずっと前から夢に見てきた東京ドームでの単独公演を行うことができて本当にうれしいなと思いました。緊張感、そして責任感を持って臨みました。訪れて