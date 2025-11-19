■東京2025デフリンピック 陸上（19日、駒沢オリンピック公園）【東京世界陸上】デフアスリート15人が国立の大観衆のなかエキシビションレース日本で初めての開催となる東京2025デフリンピックの陸上競技で、男子400ｍの山田真樹（28、ぴあ）が47秒6１の日本デフ記録で金メダルを獲得、同大会の日本勢金メダル第1号となった。村田悠祐（20、仙台大学）は49秒27の5位、足立祥史（28、島根県立松江ろう学校）は50秒18で8位だった。山