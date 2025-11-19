女性５人組グループ・ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭが１８日に初東京ドーム公演「２０２５ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭＴＯＵＲ’ＥＡＳＹＣＲＡＺＹＨＯＴ’ＥＮＣＯＲＥＩＮＴＯＫＹＯＤＯＭＥ」の初日を迎え、公演二日目となる１９日に同所でメディア向けの取材会を開催。ブラック衣装で抜群のスタイルを発揮し、東京ドーム公演の手応えを語った。東京ドームのステージを初体験し、ＫＩＭＣＨＡＥＷＯＮ（２５）は